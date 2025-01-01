Уссурийский полиграф в Прикамье распространился ещё на 100 тысяч гектаров леса На территориях ввели карантинные зоны Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

На территории лесных массивов Очёрского, Кудымкарского, Юсвинского, Чусовского, Кизеловского и Соликамского лесничеств Пермского края выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В связи с выявленной угрозой на территории лесничеств приказами ведомства № 01/59-03-330, 01/59-03-331, 01/59-03-332, 01/59-03-333, 01/59-03-334 от 9 июля 2025 года введён карантинный фитосанитарный режим на площади 104,6 тыс. га.





Введение карантинных мер необходимо для оперативной локализации очагов заражения и предотвращения дальнейшего распространения вредителей.





С приказом, картографическими данными границ установленной карантинной зоны, планом мероприятий по локализации и уничтожению популяции уссурийского полиграфа, а также с перечнем действующих запретов и ограничений можно ознакомиться на официальном сайте Управления.





Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года. С тех пор зона заражения постоянно увеличивается. Самым эффективным способом борьбы с жуком-короедом остаются санитарные рубки.

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