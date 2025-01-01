Медведей на пермской набережной облачили в коми-пермяцкие наряды И пригласили на празднование 100-летия Кудымкара Поделиться Твитнуть

фото: Telegram-канал «Пермь. Всё реально!»

На набережной Перми медведи сменили свой облик, облачившись в традиционные костюмы коми-пермяков. «Теперь они зовут вас в Кудымкар, чтобы вместе отметить День города 12 июля!» — сообщает Telegram-канал «Пермь. Всё реально!».

Теперь на медведях пояса-обереги с коми-пермяцким орнаментом, а их головы украшают берестяные повязки.

Отмечается, что наряды созданы руками мастерицы из Пермского края Ирины Епановой, известной своими ткацкими работами.

фото: Telegram-канал «Пермь. Всё реально!»

Таким оригинальным способом жителей Перми пригласили на празднование Дня города Кудымкара, запланированное на 12 июля. Медведь, которого коми-пермяки называют «Ош», — важный, сакральный символ их культуры.

Подробная программа праздничных мероприятий доступна в сообществе, посвящённом 100-летию Коми-Пермяцкого округа, а также на сайте «Нового компаньона».

фото: Telegram-канал «Пермь. Всё реально!»

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