Медведей на пермской набережной облачили в коми-пермяцкие наряды
И пригласили на празднование 100-летия Кудымкара
На набережной Перми медведи сменили свой облик, облачившись в традиционные костюмы коми-пермяков. «Теперь они зовут вас в Кудымкар, чтобы вместе отметить День города 12 июля!» — сообщает Telegram-канал «Пермь. Всё реально!».
Теперь на медведях пояса-обереги с коми-пермяцким орнаментом, а их головы украшают берестяные повязки.
Отмечается, что наряды созданы руками мастерицы из Пермского края Ирины Епановой, известной своими ткацкими работами.
Таким оригинальным способом жителей Перми пригласили на празднование Дня города Кудымкара, запланированное на 12 июля. Медведь, которого коми-пермяки называют «Ош», — важный, сакральный символ их культуры.
Подробная программа праздничных мероприятий доступна в сообществе, посвящённом 100-летию Коми-Пермяцкого округа, а также на сайте «Нового компаньона».
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