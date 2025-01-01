Алёна Бронникова Известный маркетплейс может запустить в Перми доставку блюд из ресторанов Новый сервис пока доступен только в Москве и Петербурге Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Компания РВБ (объединение Wildberries & Russ) запустила услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Пока она работает в тестовом режиме для жителей некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщается в релизе компании, география сервиса будет расширяться. В список городов, где запланирован запуск, вошли Краснодар, Сочи, Новосибирск, Ярославль, Уфа и Тюмень. В списке также отмечено, что войдут «и другие города».

«Рассматриваем возможности расширения географии сервиса», — ответили в пресс-службе Wildberries «Новому компаньону» на запрос о планах по запуску услуги в столице Прикамья.

Ожидается ли в будущем запуск экспресс-доставки через маркетплейс конкретно в Перми, изданию не сообщили.

Новую услугу в компании запустили совместно с сервисом «Dostaевский», который работает в формате dark kitchen. Меню представлено на витрине маркетплейса из 450 блюд разных кухонь мира.

Ранее стало известно, что проект строительства логистического комплекса Wildberries в д. Устиново под Пермью получил положительное заключение негосударственной экспертизы. ООО «РВБ» планирует возвести объект на площадке в 32 га до 2028 года, объём инвестиций оценивается в 8,5 млрд руб.

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