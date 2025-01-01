Алёна Бронникова Проект строительства склада Wildberries под Пермью получил одобрение экспертизы Строительство запланировано на участке площадью 32 га Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадастровая карта

Проект строительства логистического комплекса Wildberries в д. Устиново Пермского муниципального округа получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Согласно данным единого реестра заключений экспертизы, одобрение было получено 25 июня.

Заключение выдало ООО «Поволжская негосударственная экспертиза». Проект подготовлен томским ООО «Простор». Техническим заказчиком является подольское ООО «ВБ Инжиниринг» (Московская обл.), застройщиком указано ООО «РВБ».

По информации публичной кадастровой карты, земельный участок, где запланировано строительство склада, расположен между Нестюковским трактом и ул. Промышленной. Его площадь составляет 32 га.

О планах строительства распределительного центра Wildberries стало известно в 2023 году, проект получил статус приоритетного инвестиционного. В конце 2024 года инициатор изменился с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ». Планируется, что площадь будущего комплекса составит 170 тыс. кв. м. Объём инвестиций оценивается в 8,5 млрд руб., ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. В феврале 2025-го компания объявила о наборе сотрудников для возведения объекта.

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