Алёна Бронникова Wildberries ищет руководителя стройки склада под Пермью с зарплатой в 250 тысяч рублей Логистический комплекс планируют возвести в деревне Устиново Поделиться Твитнуть

Wildberries объявил поиск сотрудников на строительство логистического комплекса в д. Устиново Пермского муниципального округа. На портале поиска работы hh.ru опубликовано несколько вакансий.

В описании двух вакансий работодатель уточняет, что место работы — складской комплекс, расположенный в д. Устиново. Соискателям предлагают трудоустроиться в компанию руководителем строительства (начальником строительного участка) с зарплатой от 250 тыс. руб. в месяц и инженером ПТО — с зарплатой от 130 тыс. руб. в месяц. График работы пятидневный, с 10:00 до 19:00, требования к общему стажу в строительстве — не менее 8-10 лет.

В обязанности руководителя стройки входят своевременное выполнение графиков производства работ, организация материально-технического обеспечения, работа с технической и тендерной документацией, взаимодействие с подрядчиками и пр. Инженер ПТО должен проверять соответствие рабочей документации проекту, исполнительной документации по объекту, составлять бюджет, готовить документы к тендерам, контролировать строительно-монтажные работы и пр.

Кроме того, на сайте опубликованы ещё две вакансии Wildberries в Перми, однако место работы не указано, уточняется, что работники требуются на строительный объект. Так, в компанию требуются инженер службы строительного контроля и инженер-геодезист. Зарплату предлагают от 140 тыс. руб. в месяц.

О планах по строительству в Устиново логистического комплекса компании стало известно в 2023 году. Проект получил статус «приоритетного инвестиционного». В конце 2024 года у проекта сменился инициатор с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ». В компании сообщили, что в данный момент ведётся проектирование объекта. Площадь будущего комплекса составит 170 тыс. кв. м. Объём инвестиций оценивается в 8,5 млрд руб., ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году.

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