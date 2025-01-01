Самолёт до Новосибирска не смог взлететь в Перми с первой попытки Причиной инцидента оказался неотпущенный стояночный тормоз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми самолёт, следовавший в Новосибирск, прервал взлёт и вернулся на место стоянки из-за проблем с тормозной системой. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Происшествие зарегистрировано в Большом Савино 7 июля.

Самолёт Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines дополнительно осмотрели. Причиной инцидента оказался неотпущенный стояночный тормоз.

После осмотра экипаж принял решение повторить взлёт. Он прошёл без происшествий. Борт успешно приземлился в аэропорту Новосибирска.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 3 июля во время снижения перед посадкой в пермском аэропорту Большое Савино на высоте 120 м самолёт Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia столкнулся с птицей. Несмотря на это, экипажу удалось успешно завершить посадку воздушного судна.

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