В Прикамье полиция расследует попытку похищения ребёнка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах предполагаемой попытки похищения несовершеннолетней.

Как стало известно сайту perm.aif.ru из источников в ГУ МВД по Пермскому краю, в Березниках ведётся проверка сообщения о попытке похищения 9-летней девочки.

Со слов её матери, 7 июля неизвестная женщина обратилась к её дочери на улице, назвав по имени. Затем она будто бы схватила девочку за руку и попыталась увести в неизвестном направлении. Женщина также была замечена на следующий день возле дома семьи и у школы. Мать девочки написала в полицию заявление.

В пресс-службе краевого управления МВД подтвердили, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего. По информации издания, личность «преследовательницы» установлена. Это 45-летняя местная жительница.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.