Капитан пермского «Молота» продлил контракт с клубом Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Арсений Ерохин, капитан команды нескольких сезонов, останется в составе пермского «Молота». Пресс-служба команды подтвердила заключение нового соглашения между игроком и клубом.

В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 43 играх, отметившись 20 очками (6 голов и 14 передач) при коэффициенте полезности «-5».

Ерохин завершил сезон, став самым результативным снайпером среди защитников пермской команды.

Следующий сезон станет для Ерохина четвёртым подряд в рядах пермского клуба и двенадцатым в его карьере в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что пермский хоккейный клуб «Молот» заключил соглашение с защитником Егором Соболевским, воспитанником питерской хоккейной школы.

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