Состав пермского «Молота» пополнил защитник из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил соглашение с защитником Егором Соболевским, воспитанником питерской хоккейной школы. На протяжении большей части игровой карьеры он выступал за команды системы питерского СКА.

В Молодёжной хоккейной лиге Соболевский дебютировал в сезоне 2019/20, играя за ХК «СКА-Варяги». В общей сложности в МХЛ защитник провёл 169 матчей, в которых набрал 40 баллов (9 голов и 31 передача) за результативность при показателе полезности «+43».





На взрослом уровне Соболевский дебютировал в сезоне 2022/23 в составе ХК «Сочи», где в 18 матчах набрал 1 балл (1 гол и 0 передач) за результативность при показателе полезности «-10». В рамках OLIMPBET ВХЛ он также защищал цвета ХК «Ростов», СКА-Невы и ХК «Юнисон-Москва».





Суммарно Соболевский провёл 56 матчей, в которых набрал 4 балла (0 голов и 4 передачи) за результативность при показателе полезности «-8».





«Добро пожаловать в «Молот», Егор», — добавили в пермском ХК.

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