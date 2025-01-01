В Перми началась приёмка школ и детсадов к новому учебному году Будет проверено 185 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В школах, детских садах и учреждениях допобразования Перми начала работу межведомственная комиссия с участием представителей администрации города, МВД, Госавтоинспекции и Росгвардии. Проверяется готовность объектов к началу нового учебного года, сообщили в городском департаменте образования.

Комиссия проконтролирует соблюдение норм пожарной и антитеррористической безопасности, а также оценит качество проведённых ремонтных работ. В ходе проверки осматриваются помещения и прилегающая территория, проверяется готовность к отопительному сезону и изучается необходимая документация. В случае выявления недочётов руководству образовательного учреждения предоставляется 72 часа на их устранение.

Планируется, что до начала августа комиссия проверит 97 общеобразовательных школ, 76 дошкольных учреждений и 12 учреждений дополнительного образования. Следует отметить, что школы, находящиеся на капитальном ремонте (в частности, школы №1, 28 и 36), в приёмке участвовать не будут, поскольку ремонтные работы в них продлятся до конца года.

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