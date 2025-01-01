Многодетные семьи Перми разыграют 236 земельных участков Все они находятся в посёлке Красный Восход Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

7 августа в 10:00 в зале Центральной городской библиотеки им. Пушкина пройдёт жеребьёвка 236 земельных участков среди многодетных семей Перми. Указанные участки входят в альтернативный список и находятся в п. Красный Восход, относящемся к Усть-Качкинскому сельскому поселению Пермского муниципального округа. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Размер земельных наделов колеблется от 466 до 599 кв. м. Земля предназначена для ведения садоводства, и на ней разрешено возведение садового дома, площадь застройки которого не должна превышать 30% от размера участка, а высота — не более трёх этажей. Ко всем участкам есть техническая возможность подключения к электроэнергии и газоснабжению.

В жеребьёвке примут участие семьи, подавшие заявление на получение в собственность участка из альтернативного перечня. Подать заявление может любая семья, вне зависимости от её номера в реестре. Заявления и документы принимаются с 9 июля по 1 августа 2025 года в городском департаменте социальной политики (ул. Газеты "Звезда", 9). Для удобства граждан организована предварительная запись по электронной почте: gerebevka@mail.ru. Кроме того, заявление можно подать в электронном виде через официальный сайт администрации Перми.

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