В Перми осуждены граждане, незаконно «прописавшие» у себя 40 иностранцев Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы проконтролировали выплату уголовного штрафа местным жителем, осуждённым за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Ранее прибывший из другой страны и ставший гражданином РФ мужчина согласился на незаконное предложение знакомого. Используя свои связи в среде мигрантов, они подыскивали лиц, нуждающихся в фиктивной постановке на учёт. С 2023 по 2024 год они незаконно зарегистрировали не менее 40 иностранцев в трёх пермских квартирах через МФЦ. Фактически иностранные граждане в этих помещениях не проживали. Данные правонарушения были раскрыты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал мужчин виновными по ст. 322.3 УК РФ и назначил наказание в виде уголовных штрафов.

Исполнительный лист в отношении одного из осуждённых поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Приговором суда было определено взыскать с должника 60 тыс. руб. Мужчина оперативно выплатил всю сумму долга.

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