На Прикамье надвигается сильный ливень, шквалистый ветер и град Явления ожидаются в ближайшие два часа Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

В ближайшие два часа и до конца среды, 9 июля, а также ночью четверга, 10 июля, на территории Пермского края ожидается сильный ливень и дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Об этом сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Также не стоит парковаться возле них.





МЧС просит водителей соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров и торможений и держать дистанцию, а «движение осуществлять с учётом дорожного покрытия».





«Будьте внимательными и осторожными. О прохождении прогнозируемых опасных метеорологических явлений и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.», — добавили в МЧС.

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