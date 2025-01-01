Инспекция труда в Пермском крае оштрафовала работодателей на 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Государственной инспекции труда в Пермском крае подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года.

За данный период по итогам контрольных (надзорных) мероприятий и расследований несчастных случаев в результате выявления нарушений требований охраны труда должностными лицами Инспекции были приняты следующие меры:

— приостановлено использование 26 единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) из-за их несоответствия стандартам безопасности труда;

— 288 сотрудников были временно отстранены от работы в связи с отсутствием необходимой подготовки по охране труда;

— выдано 25 предписаний, требующих устранения нарушений, связанных с отсутствием специальной оценки условий труда на рабочих местах;

— вынесено 729 решений о применении административных санкций в виде штрафов на общую сумму, превышающую 27 млн руб.

По словам Павла Бахтагареева, заместителя главы Государственной инспекции труда в Пермском крае, наиболее часто нарушения требований охраны труда обнаруживаются в обрабатывающей промышленности, строительной отрасли и транспортном секторе.

Среди основных проблем в области охраны труда выделяются недостаточное обучение и инструктирование работников, отсутствие медицинских осмотров и необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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