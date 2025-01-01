Вызывающий торнадо циклон «Габриэль» может дотянуться до Пермского края Гроза с градом возможна 9 июля Поделиться Твитнуть

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По данным телеграм-канала «Метеодневник», циклон Gabriel, зародившийся в районе Лигурийского моря в Италии, окажет влияние на погоду в России, в частности, в Пермском крае.

В среду, 9 июля, в северо-западных областях России ожидается зона повышенной атмосферной нестабильности, что увеличивает вероятность формирования торнадо и выпадения крупного града. Эта зона сильных гроз, согласно прогнозу, может протянуться до Урала, затронув, в том числе, Прикамье и соседние регионы.

Также прогнозируется, что в конце недели на большей части территории России установится жаркая погода, в некоторых местах — аномально жаркая, что обусловлено притоком нагретых воздушных масс из Центральной Азии и Ближнего Востока. Однако Урал, благодаря поступлению воздушных масс с севера, станет исключением, где ожидается прохладная и умеренно теплая погода.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ прогнозировали, что в среду часть Пермского края окажется под воздействием тропической воздушной массы. А во второй половине дня через центральные и южные районы пройдёт фронт, который может спровоцировать сильные грозы с порывистым ветром.

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