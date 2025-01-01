Жара в Пермском крае может задержаться всего на сутки Поделиться Твитнуть

Согласно информации телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», аномальная жара в Перми задержится на этой неделе всего на сутки.

В понедельник, 7 июля, в Перми ожидается прохладная для июля погода: температура не превысит +18 до +20 градусов. В северных районах будет ещё свежее, от +16 до +18 градусов. На юге региона воздух прогреется до +20. Прогнозируются дожди и грозы, включая Пермь.

Во вторник температура начнёт постепенно повышаться: ночью будет от +10 до +15, а днём от +19 до +24, в Перми до +23 градусов. Возможны кратковременные дожди, преимущественно в южной и восточной частях края, также не исключены грозы.

В среду южная часть Пермского края окажется под воздействием тропической воздушной массы. Здесь ожидается повышение температуры до +27…+30 градусов, в Перми до +29 градусов. В северных районах будет прохладнее — около +25 градусов. Во второй половине дня, по предварительным данным, через центральные и южные районы пройдёт холодный фронт, который может спровоцировать сильные грозы с порывистым ветром.

В ночь на четверг ожидается от +16 до +21 градуса. Днём на юге края воздух прогреется до +27…+29 градусов, в остальной части региона произойдёт заметное похолодание (до +20…+25 градусов) с ощутимым северо-западным ветром. На юге также вероятны дожди и грозы.

В дальнейшем, до конца недели, прогнозируется сохранение умеренно тёплой погоды. Температурный фон ожидается близким к норме, днём +22…+27 градусов, однако в северных районах возможна более прохладная погода.

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