Алёна Бронникова ЖК на КамГЭС в Перми будет состоять из блок-секций переменной этажности ПЗСП показало, как будет выглядеть новостройка на Таганрогской Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПЗСП

В ПЗСП раскрыли подробности проекта жилого комплекса в микрорайоне КамГЭС в Перми и показали архитектурную визуализацию будущих многоэтажек. Ранее застройщик обратился в комиссию по ПЗЗ для включения участка по ул. Таганрогской, 11 в территориальную зону обслуживания и деловой активности (Ц-2).

«Застройщик планирует возвести жилой дом, состоящий из блок-секций переменной этажности. Жилая площадь квартир составит 11 тыс. кв. м. Для жителей будут построены детская и спортивная площадки, наземный паркинг. Сроки начала строительства определяются, ПЗСП планирует реализовать проект в один этап», — рассказали в компании «Новому компаньону».

Напомним, комиссия поддержала предложение ООО «Специализированный застройщик ПЗСП-Таганрогская» изменить территориальную зону с ЦС-2 на Ц-2 на планируемом к застройке участке в Орджоникидзевском районе площадью 6,8 тыс. кв. м, а также предусмотреть ряд подзон: по максимальной высоте — 16 этажей, с коэффициентом плотности 1,73. Проект направлен на общественные обсуждения.

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