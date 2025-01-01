Пермяки ежегодно собирают свыше 2 млн рублей на бензин для помощи больным детям Фонд «Дедморозим» ездит к детям по всему региону Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Фонд «Дедморозим» в среднем в год получает 2 млн руб. на бензиновое топливо от пермяков. Пожертвования позволяют помогать детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями и ездить к ним в отдалённые места Пермского края.

В прошлом году «Дедморозим» совершили 3,2 тыс. выездов к детям, преодолели 351 тыс. км. На бензин было потрачено 2,1 млн руб.





«В 2023 году расходы на бензин также составили 2 млн руб. Собрать такие суммы ежегодно удаётся благодаря регулярной поддержке пермяков, которые капля за каплей наполняют наш бак», — рассказала Дарья Пикалова, руководитель отдела финансирования.





Как отмечают в пресс-службе «Дедморозим», многие подопечные не могут сами передвигаться, есть и дышать — их жизнь зависит от медоборудования. При этом дети живут как в городах, так и в небольших деревнях, и «нередко единственным шансом на чудо для них становится приезд врачей на дом».





Для помощи в выездах команды фонда можно оформить «Подписку на чудеса». Акция «Дедморозим» продлится до 20 июля, в день рекуррента — человека, который поддерживает благотворительность с помощью ежемесячных платежей.

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