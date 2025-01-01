Алёна Бронникова Экс-оператор Кунгурской пещеры проиграл в споре с минимущества Прикамья Суд отказал «Сталагмит-Экскурс» в удовлетворении требований Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

ООО «Сталагмит-Экскурс», осуществлявшее ранее экскурсионную деятельность в Кунгурской ледяной пещере, не смогло оспорить отказ минимущества Прикамья в утверждении схемы расположения земельного участка. Иск был направлен в арбитражный суд в январе 2025 года.

Как следует из документа суда, компания потребовала через суд признать незаконным отказ властей в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и обязать ответчика восстановить нарушенные права. Отмечается, что схема была подготовлена для образования нового земельного участка путём раздела участка под пещерой площадью 4,7 тыс. кв. м, который находится в собственности субъекта РФ и предоставлен в аренду заявителю.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к разбирательству было привлечено управление Росреестра по Пермскому краю.

Судебное заседание состоялось 7 июля. Дело рассматривала судья Ирина Фадеева. Согласно информации в картотеке судебных дел, судом вынесено решение о полном отказе в удовлетворении иска.

Арбитраж в сентябре также рассмотрит ещё один спор между минимущества и «Сталагмит-Экскурс». После того как Роснедра отозвали лицензию у компании на право пользования недрами для ведения экскурсионной деятельности, власти потребовали расторгнуть с ООО договор аренды участка у входа в Кунгурскую пещеру.

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