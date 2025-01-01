Ресторан Rostic's у «Спешилова» в Перми оштрафовали и закрыли В заведении не соблюдались санитарные требования Поделиться Твитнуть

фото из приложения Rostic's-авто

На заседании Ленинского районного суда в Перми компания «КФС Пирамида», управляющая кафе Rostic's у «Спешилова», признала свою ответственность за несоблюдение санитарных требований. Представители организации согласились с временным прекращением деятельности и закрыли заведение. Об этом сообщает Properm.

На суде выяснилось, что, согласно условиям арендного соглашения, компания «Спешилов» обязалась предоставить помещение с подключением к централизованной системе водоснабжения. Однако арендатор не был осведомлён о том, что качество воды не было должным образом подтверждено. Представитель КФС отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о подключении павильона к необходимым сетям, но данный процесс потребует времени. Открытие ресторана станет возможным только после завершения этих работ.

За допущенные нарушения санитарных правил ООО «КФС Пирамида» было подвергнуто штрафу 10 тыс. руб.

В настоящее время заведение закрыто. Для возобновления работы ресторана необходимо подтверждение соответствия качества воды установленным стандартам, а также внедрение программы контроля качества.

Открытие ресторана быстрого питания рядом с ТЦ «Спешилов» состоялось в 2022 году. О приостановке деятельности кафе по требованию Роспотребнадзора стало известно несколько дней назад.

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