Роспотребнадзор приостановил работу кафе Rostic's-авто в Перми
Дело рассмотрит Ленинский районный суд
В Ленинский районный суд направлено исковое заявление от санитарной службы с требованием привлечь ООО «КФС-пирамида» к ответственности в рамках административного законодательства.
Причиной обращения в суд послужило приостановление в Перми деятельности ресторана быстрого обслуживания Rostic's-авто, расположенного вблизи торгового центра «Спешилов», из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, об этом сообщает Properm.
Согласно информации, полученной от пресс-службы суда 4 июля, одним из ключевых нарушений стало отсутствие надлежащей системы водоснабжения в павильоне кафе. Информация о дате судебного заседания пока не разглашается.
Открытие ресторана быстрого питания рядом с ТЦ «Спешилов» состоялось в 2022 году. Уникальность формата Rostic's-Авто заключается в возможности обслуживания клиентов, находящихся в автомобилях, без необходимости посещения самого павильона.
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