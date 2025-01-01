Роспотребнадзор приостановил работу кафе Rostic's-авто в Перми Дело рассмотрит Ленинский районный суд Поделиться Твитнуть

фото из приложения Rostic's-авто

В Ленинский районный суд направлено исковое заявление от санитарной службы с требованием привлечь ООО «КФС-пирамида» к ответственности в рамках административного законодательства.

Причиной обращения в суд послужило приостановление в Перми деятельности ресторана быстрого обслуживания Rostic's-авто, расположенного вблизи торгового центра «Спешилов», из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, об этом сообщает Properm.

Согласно информации, полученной от пресс-службы суда 4 июля, одним из ключевых нарушений стало отсутствие надлежащей системы водоснабжения в павильоне кафе. Информация о дате судебного заседания пока не разглашается.

Открытие ресторана быстрого питания рядом с ТЦ «Спешилов» состоялось в 2022 году. Уникальность формата Rostic's-Авто заключается в возможности обслуживания клиентов, находящихся в автомобилях, без необходимости посещения самого павильона.

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