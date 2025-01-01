Объёмы жилищного строительства в Прикамье за год выросли на 23% ИЖС обеспечило 67% от всего объёма введенного в эксплуатацию жилья Поделиться Твитнуть

KamranAydinov / freepik.com

С января по май 2025 года в Пермском крае возведено 9463 квартиры, суммарная площадь которых достигла 790,5 тыс. кв. м. Этот показатель на 23% превышает объёмы жилищного строительства за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В сельской местности были введены в эксплуатацию жилые объекты общей площадью 330,9 тыс. кв. м, что практически соответствует результатам января-мая 2024 года, составив 100,8%.

Индивидуальное жилищное строительство заняло значительную часть рынка, обеспечив 67,1% от всего объёма введенного в эксплуатацию жилья в первые пять месяцев 2025 года.

За счёт личных и заемных средств граждан с начала года построено 530,1 тыс. кв. м жилой площади, что демонстрирует рост на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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