Подросток, напавший с ножом на учителя в Прикамье, вернулся после лечения Он был отправлен в медучреждение в феврале 2022 года Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Подросток, который в 2021 году напал с ножом на учительницу в Березниках Пермского края, вернулся домой после принудительного лечения. Об этом perm.aif.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Случай произошёл в местном лицее № 1. 21 мая подросток из 10-го класса пришёл в лицей и направился в кабинет физики. Он зашёл в класс, обнял 74-летнюю учительницу и нанёс ей два удара ножом в области плеча и шеи. Ученики, которые сидели на передних партах, выбежали из кабинета и позвали охранника — он его обезвредил и вызвал спецслужбы, а педагога бортом санавиации доставили в Пермь.





В феврале 2022 года суд отправил юношу на принудительное лечение. Недавно он вернулся из медицинского учреждения в родной город. На своей странице в социальной сети подросток пишет, что размышляет о судьбе человека, счастье и отношениях.





При этом пострадавшая учительница сразу после лечения уволилась из лицея и переехала в другой город к своему сыну. Отмечается, что женщина не планирует возвращаться в Пермский край.

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