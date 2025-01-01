Пермское УФАС возбудило дела по факту прекращения энергоснабжения объектов сотовой связи в Березниках Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

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В связи с прекращением подачи электроэнергии на базовые станции сотовой связи в Березниках Пермское УФАС инициировало два административных дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки УФАС выяснилось, что линия электропередачи, питающая объекты сотовой связи, находится в собственности ООО «ЦЭС» и состояние её аварийное.

ООО «ЦЭС» не занималось ремонтом и поддержанием сетей в рабочем состоянии, допускало длительные отключения электроэнергии и фактически прекратило свою деятельность в конце 2024 года.

Процесс возобновления электроснабжения задерживается из-за разногласий между ООО «ЦЭС» и ПАО «Россети Урал» относительно процедуры передачи электросетевого оборудования.

В результате бездействия упомянутых организаций абоненты лишены возможности пользоваться мобильной связью на протяжении более чем полугода.

Пермское УФАС открыло дела о нарушении административного законодательства в отношении ООО «ЦЭС» и ПАО «Россети Урал».

В случае доказательства вины на организации могут быть наложены штрафные санкции в размере до 1 млн руб.

Ранее энергетики объясняли, почему станция сотовой связи в Прикамье осталась без электричества.

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