В компании «Россети Урал» объяснили, почему часть жителей Прикамья остались без сотовой связи В УФАС начали расследование Поделиться Твитнуть

В компании «Россети Урал» прокомментировали рассмотрение в УФАС Пермского края жалобы, поданной «Т2 Мобайл» из-за прекращения подачи электроэнергии к базовой станции сотовой связи в районе Березников.

Они напомнили, что в связи с изменениями в законодательстве об электроэнергетике, с начала 2025 года «Россети Урал» стала системообразующей сетевой организацией (СТСО) в Пермском крае. И в качестве СТСО компания несёт ответственность за надежное электроснабжение потребителей в регионе, что включает в себя принятие активов у территориальных сетевых организаций (ТСО), утративших этот статус. «Центральные электрические сети» (ЦЭС), к чьим сетям была подключена вышеупомянутая базовая станция, лишилась статуса ТСО с начала 2025 года.

Согласно договору между «Россети Урал» и ЦЭС, последняя обязана была передать свои электросетевые объекты во временное пользование «Россети Урал», что не было выполнено.

Для урегулирования ситуации «Россети Урал» подала иск в Арбитражный суд Пермского края, а также обратилась в Прокуратуру края.

Вопрос обсуждался на Региональном штабе по обеспечению безопасности электроснабжения Пермского края по инициативе «Россети Урал». Штаб постановил, что ЦЭС должна была передать имущество «Россети Урал» до 28 марта 2025 года, но этого не произошло.

«Россети Урал» утверждает, что в её действиях нет нарушений законодательства.

После передачи электросетевых активов ЦЭС в соответствии с законом, «Россети Урал» готова начать их обслуживание и эксплуатацию.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в антимонопольную службу Пермского края поступило обращение от компании «Т2 Мобайл» по поводу прекращения подачи электроэнергии к базовой станции под Березниками. В УФАС начали расследование. В случае установления фактов нарушения законодательства ответственным лицам может быть назначен штраф до 1 млн руб.

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