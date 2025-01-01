Пермское УФАС заинтересовалось отключением от энергоснабжения объектов сотовой связи Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В антимонопольную службу Пермского края поступило обращение от компании «Т2 Мобайл» по поводу прекращения подачи электроэнергии к базовой станции, расположенной в окрестностях города Березники.

Выяснилось, что электросеть, обеспечивающая питание станции связи, находится в неисправном состоянии, что привело к полному отсутствию мобильной связи в течение нескольких месяцев для абонентов различных операторов.

Процесс восстановления энергоснабжения задерживается из-за разногласий между сетевыми компаниями ООО «ЦЭС» и ПАО «Россети Урал», которые не могут прийти к соглашению относительно процедуры передачи электросетевого оборудования.

Пермское УФАС начало расследование, запросив у ООО «ЦЭС» и ПАО «Россети Урал» разъяснения по сложившейся ситуации.

В случае установления фактов нарушения законодательства, ответственным лицам может быть назначен штраф в размере до 1 млн руб.

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