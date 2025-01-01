В аэропорту Перми задержаны 16 рейсов Два отменены Поделиться Твитнуть

yanalya

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В Большом Савино 8 июля задержаны 16 рейсов, ещё два утренних авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы и обратно (СУ 1656/СУ 1657) отменены. Данные содержатся на онлайн-табло пермского аэропорта.

В частности, задерживается прибытие следующих рейсов: FV 6581 из Санкт-Петербурга (11:40, на 9 часов), FV 6129 из Сочи (11:40, на 6 часов), N4 6127 из Минвод (10:15, на 4,5 часа), 1106 из Минска (14:55, на 3,5 часа), FV 6583 из Санкт-Петербурга (14:35, на час), A4 4017 из Махачкалы (16:40, на 3 часа), СУ 1202 из Москвы (16:35, на 1,5 часа), N4 425 из Сочи (22:05, на 5,5 часов).

Отложен вылет самолётов: FV 6582 до Санкт-Петербурга (12:30, на 6,5 часов), FV 6130 до Сочи (12:35, на 6 часов), A44018 до Махачкалы (11:00, на 4,5 часа), 1105 до Минска (15:05, на 2,5 часа), FV 6584 до Санкт-Петербурга (15:25, на час), А4 6128 до Минеральных Вод (17:30, на 3 часа), СУ 1203 до Москвы (17:25, на 1,5 часа), N4426 до Сочи (18:25, на 5 часов).

Ранее сообщалось, что в целях безопасности ночью 8 июля закрывали аэропорт Перми. Два рейса отправляли на запасные аэродромы.

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