В целях безопасности ночью 8 июля закрывали аэропорт Перми Два рейса отправили на запасные аэродромы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми Большое Савино минувшей ночью (с 2 часов 40 минут) вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. По информации Росавиации, меры принимались «в целях обеспечения безопасности полётов».

Ограничения повлияли на расписание рейсов: были задержаны самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод. Часть из них до сих пор не прибыли.

На запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь борта. Рейс UJ 651 авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» из Шарм-эль-Шейха посадили в Екатеринбурге, а рейс ДР 433 авиакомпании «Победа» из Москвы — в Уфе.

Около 6 часов утра, после отмены ограничений, оба рейса приземлились в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.