В одной из деревень Пермского края введён карантин по бешенству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В д. Ольховочка Чайковского округа Пермского края введены ограничительные меры из-за обнаружения бешенства. Губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о введении карантина в населённом пункте. Об этом пишет ВЕТТА.

Источником распространения инфекции признаны два частных хозяйства. Согласно указу, д. Ольховочка официально названа территорией, неблагополучной по бешенству.

Ранее аналогичные карантинные мероприятия были введены в ряде населённых пунктов Чайковского округа, включая деревни Дедушкино, Сосново, Чумна и с. Альняш. В период действия карантина в хозяйствах, где выявлены случаи заболевания, запрещено лечение животных, их транспортировка, а также посещение территории посторонними лицами.

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