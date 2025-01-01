Прокуратура проконтролирует ремонт крыльца одного из ФАПов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Кочёвском округе Пермского края прокуратурой была инициирована проверка соблюдения законодательных норм в сфере здравоохранения. Выявлены нарушения.

В частности, после зимы крыльцо одного из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) оказалось в аварийном состоянии. Зафиксировано разрушение лестницы и входной платформы крыльца, деформация ступеней и отслоение плитки. Пандус перестал выполнять свою функцию из-за отделения от входной площадки.

Кроме того, пешеходные дорожки, ведущие к зданию ФАП, тоже находятся в неудовлетворительном состоянии, что значительно затрудняет доступ к медицинской помощи для пациентов с ограниченной мобильностью.

По итогам проверки прокурор направил в суд иск с требованием обязать ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа» отремонтировать входную группу и пешеходную дорожку, обеспечивающую доступ к медпункту.

Судебный орган удовлетворил требования прокуратуры. После вступления решения суда в силу районная прокуратура проконтролирует его исполнение в полном объёме.

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