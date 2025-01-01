Желание подзаработать на продаже наркотиков привело жителей Прикамья на скамью подсудимых Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Пермском крае завершено расследование и утверждено обвинительное заключение в отношении членов преступной группировки, которым инкриминируется приготовление к сбыту наркотических веществ в особо крупном размере, совершённое организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие установило, что весной 2025 года фигуранты, движимые корыстными мотивами, вошли в состав ОПГ. Получив от пока не установленного следствием лица (материалы в отношении него выделены в отдельное производство) наркотическое вещество с целью его последующего распространения среди наркозависимых, они организовали закладку на трассе Б. Камы—Заюрчим, где и спрятали наркотик.

Реализовать преступный план злоумышленникам не удалось, поскольку информация об их деятельности дошла до правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий соучастники были задержаны, а из незаконного оборота изъято более 3,7 кг наркотических средств.

За совершение указанных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет с наложением штрафа до 1 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

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