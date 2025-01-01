В Пермском крае более 3,6 тысячи семей получили часть маткапитала в форме разовой выплаты Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года в Пермском крае свыше 3,6 тыс. семей получили единовременную выплату в размере неиспользованных средств материнского капитала.

Как пояснили в региональном отделении СФР, данная возможность предоставляется семьям, на чьих сертификатах маткапитала после целевого использования осталось не более 10 тыс. руб.

Для оформления выплаты требуется подать заявление либо через портал «Госуслуги», либо в любом офисе клиентского обслуживания регионального отделения СФР, либо в многофункциональном центре.

Рассмотрение заявления занимает 5 рабочих дней. В случае положительного решения полная сумма выплачивается в течение 5 рабочих дней на банковский счёт, указанный заявителем.

Региональное отделение СФР осуществляет выплату остатка материнского капитала вне зависимости от возраста ребёнка, уровня доходов или материального положения семьи. Полученные средства семьи могут использовать по своему усмотрению, без каких-либо ограничений.

Информацию об остатке средств на сертификате материнского капитала можно получить, запросив выписку в личном кабинете на портале «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ.

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