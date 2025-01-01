В ТРЦ «Планета» закрылся фаншоп пермского «Амкара» Пока атрибутику клуба можно купить в онлайн-магазине и на домашних играх Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В связи с истечением срока действия договора аренды магазин атрибутики футбольного клуба «Амкар» в ТРЦ «Планета» с 8 июля закрывается, сообщили в пресс-службе клуба.

Администрация «Амкара» совместно с городскими властями проводит обсуждения с торговыми комплексами и другими площадками Перми относительно открытия новых точек реализации товаров с символикой клуба.

На данный момент приобрести атрибутику можно во время домашних игр, а также через официальный интернет-магазин ВКонтакте.

Также сообщается, что футбольный клуб ищет компании для ремонтных работ помещений в кассах рядом со стадионом. Отремонтированные площади планируется передать клубу для создания красно-чёрного фан-пространства «Амкара».

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