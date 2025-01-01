Разговор по телефону стал причиной смертельного ДТП на трассе в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Пермского края

В Суксунском округе Пермского каря 7 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщили в краевой ГИБДД.

Приблизительно в 15:50 на автотрассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к п. Ачит, М-12 Восток машина марки «Джили», которой управлял мужчина 1991 г.р., следовала из Перми в сторону Екатеринбурга.

По предварительным данным, на 155 км трассы водитель «Джили», отвлекшись на телефонный разговор, утратил контроль над управлением, что привело к выезду на встречную полосу и столкновению с автомобилем «Чанган» под управлением водителя 1982 г.р. «Чанган» вылетел на обочину и перевернулся.

В результате аварии водитель «Чанган» скончался на месте, а водитель «Джили» был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются все детали случившегося.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять предельную осторожность и избегать любых отвлекающих факторов во время управления транспортным средством.

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