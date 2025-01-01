С 1 августа работающим пенсионерам автоматически повысят пенсии Поделиться Твитнуть

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры начнут получать увеличенные пенсионные выплаты. Определена предельная величина прибавки для этой категории граждан. Она составит примерно 440 руб. При этом пересчёт пенсии работающих пенсионеров в РФ будет проведён автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений.

Августовская индексация выплат для работающих обусловлена ежегодным пересчётом пенсий, учитывающим индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), накопленные за предыдущий год. Увеличенная сумма будет начисляться ежемесячно.

Напомним, увеличение размера пенсии ограничивается тремя ИПК, при этом стоимость одного коэффициента равна 145,69 руб. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 руб.

Согласно информации Социального фонда, средний размер пенсии работающих пенсионеров в настоящее время составляет около 21 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.