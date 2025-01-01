Мэр Перми поручил заму привести в порядок плитку на набережной Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин лично оценил состояние объектов благоустройства, малых архитектурных форм и различных арт-объектов на главной набережной у Перми I.

Заместителю по вопросам городского хозяйства градоначальник дал задание привести в надлежащий вид плитку. Соснин поручил заменить повреждённые участки, а также покрасить скамейки, ограды и другие элементы, где заметны следы коррозии.

На смотровой площадке потребуется замена тросового ограждения, а в амфитеатре — реставрация бетонных стен, имеющих сколы и царапины.

На территории, прилегающей к реке, будет организована дополнительная уборка от мусора.

Возле детской площадки будут убраны свисающие провода, кроме того, в скором времени будут восстановлены качели.

Все необходимые работы будут выполнены в ближайшие сроки.

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