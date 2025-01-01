Этнофестиваль «Обряды-наряды» собрал в центре Перми 18 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Второй уикенд летнего фестиваля «Город встреч» был отмечен проведением этнофестиваля «Обряды-наряды», состоявшегося 5 и 6 июля на эспланаде Перми. Мероприятие, ориентированное на зрителей старше 12 лет, привлекло около 18 тыс. участников и гостей. Программа фестиваля включала множество разнообразных событий: от выступлений артистов и мастер-классов до лекций, перформансов, театральных постановок, показов мод и творческих встреч.

По словам организаторов, «Обряды-наряды» использует творчество как способ представления наследия и будущего многообразной национальной культуры Пермского края, где проживает более ста различных этнических групп. В этом году особое внимание было уделено коми-пермяцкой культуре, что связано со столетием Коми-Пермяцкого округа. Кроме того, Пермь как Молодёжная столица России собрала молодёжные этноколлективы из разных уголков страны.

На главной сцене фестиваля выступили артисты и ансамбли как из Прикамья, так и из других регионов России, в том числе ансамбль «Песнецвет», Ольга Ирисова с группой «Ирисово поле», группа «Дереза», коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан», Евгения Винд и коллектив «Ёга», ансамбль «Толока», Денис Чугайнов, Дарья Калина и коллектив «Кай», Глафира Утёмова и ансамбль «Триголос». Хедлайнером музыкальной программы стал проект Zventa Sventana.

Помимо этого, «Обряды-наряды» предоставили площадку для дефиле дизайнерам, работающим с этническими мотивами.

На театральной сцене прозвучали коми-пермяцкие сказки в исполнении Марии Носковой, а Светлана Гурова представила «Сказки тётушки Стрекозы». Артисты театра «Туки-Луки» Алексей Миронов и Олеся Касьянова дали небольшой концерт «Добрые песни» и показали сказку «Бармалей».

В пространстве «Конфектория» функционировал фестивальный клуб «Вот(ь)».

Оба дня проходили мастер-классы по различным ремёслам и промыслам, играм, кузнечному делу, плетению и ткачеству. Традиционным элементом фестиваля стали хороводы.

В течение июля на эспланаде будут проходить различные мероприятия в рамках фестиваля «Город встреч». Так, 12 и 13 июля состоится семейный фестиваль «Стар фест», 19 и 20 июля — фестиваль творческих профессий «Танцуй-открывай», а завершит июльскую программу 26 и 27 июля фестиваль искусства и экстрим-спорта «Ведём себя культурно». В конце августа запланирована Ночь города.

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