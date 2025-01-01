Шоу открытия фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре посетили 6,5 тысячи человек Ещё 50 тысяч стали зрителями онлайн-трансляции Поделиться Твитнуть

На стадионе «Труд» в Кунгуре прошла торжественная церемония открытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». За мероприятием наблюдали 6,5 тыс. зрителей непосредственно на месте, а ещё 50 тыс. следили за событием в онлайн-режиме.

Центральное представление открытия было выдержано в концепции «Небесная ярмарка. От земли ввысь и обратно!». Одним из самых запоминающихся моментов стало одновременное поднятие в воздух нескольких воздушных шаров. Прямо со сцены в небо над Кунгуром отправились пять пилотов на тепловых аэростатах.

На сцене выступили более 350 артистов, включая различные творческие коллективы и музыкантов. Состоялся фейерверк. Завершил вечер концерт пермской кавер-группы «Гуарана».

По традиции состоялось ночное представление «Танец слонов», когда девять аэростатов поднимались в небо и подсвечивались в такт живой музыке. В открытии фестиваля приняли участие 120 человек, входящих в состав команд пилотов.

Впервые в истории фестиваля церемония открытия завершилась шоу световых дронов. Более 200 дронов создали в небе красочные фигуры, такие как туристический логотип Кунгура, герб города, изображения птиц, сердец и воздушных шаров.

В рамках фестиваля пройдут чемпионат Приволжского федерального округа и кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, в которых примут участие 13 пилотов из разных городов России.

Соревнования будут проводиться по утрам и вечерам с 6 по 9 июля. Также будут организованы полёты и привязные подъёмы на воздушных шарах для всех желающих.

Кульминацией фестиваля станет церемония награждения победителей соревнований и розыгрыш призов.

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