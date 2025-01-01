Алёна Бронникова В небе над Пермью с 7 июля можно будет увидеть полёт МКС Период её видимости над городом продлится до 19 июля Поделиться Твитнуть

Фото: wirestock / freepik.ru

В ближайшие дни жители Перми смогут наблюдать полёт Международной космической станции (МКС). Как сообщили в Пермском планетарии, период видимости МКС над городом начнётся 7 июля и продлится до конца следующей недели.

Если орбита МКС существенно не изменится, то её восход можно будет увидеть на юго-западе города. В понедельник, 7 июля, время видимости МКС — в 23:31, 9 июля — в 23:31, 10 июля — в 22:41, 11 июля — в 23:28, 12 июля — в 22:40, 13 июля — в 23:26, 14 июля — в 22:38, 15 июля — в 23:26, 16 июля — в 22:36, 17 июля — в 23:24, 18 июля — в 22:35, 19 июля — в 23:21. Время указано примерное, планетарий может внести позже корректировки.

МКС — пилотируемая орбитальная станция. Она используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс и эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Это совместный международный проект 14 стран. Для невооружённого глаза с земли она выглядит как движущаяся звезда.

До этого период видимости МКС в Перми был в мае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.