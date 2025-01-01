Алёна Бронникова В Перми с 3 мая можно будет наблюдать МКС Серия видимости продлится неделю Поделиться Твитнуть

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В Перми с 3 мая стартует серия видимости Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Пермского планетария.

Увидеть МКС 3 мая можно будет в 03:36, 4 мая в 02:48. Восход станции будет наблюдаться на юго-западе. В течение следующих дней, вплоть до 9 мая, пермяки смогут следить за перемещением МКС примерно в те же часы: 5 мая в 03:35, 6 мая в 02:47, 7 мая в 03:34, 8 мая в 02:46, 9 мая в 03:33. Указанное время актуально при условии, что орбита станции не изменится значительно.

Напомним, ранее серия видимости МКС в Перми отмечалась в феврале. Пермяки могли проследить за перемещением станции с 16 по 25 февраля в утреннее время. Для невооружённого глаза объект выглядит как яркая точка, которая быстро движется. Наблюдать за её полётом можно будет в течение примерно пяти минут.

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