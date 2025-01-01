Пермяки вновь смогут наблюдать в небе МКС Серия видимости будет доступна до 25 февраля Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермском планетарии, с 16 до 25 февраля у пермяков будет возможность невооружённым глазом увидеть Международную космическую станцию (МКС). Она будет пролетать будет пролетать в небе над Пермью по утрам в течение 10 дней. Чтобы её увидеть, нужно смотреть в направлении юго-запада.

МКС будет доступна для наблюдения в следующие даты:

— 16 февраля в 07:16;

— 17 февраля в 08:02;

— 18 февраля в 07:13;

— 19 февраля в 07:58;

— 20 февраля в 07:10;

— 21 февраля в 07:55;

— 22 февраля в 07:07;

— 23 февраля в 07:52;

— 24 февраля в 07:04;

— 25 февраля в 07:48.





В Пермском планетарии пояснили, что указано точное время видимости в Перми в том случае, если орбита МКС существенно не изменится.





Напомним, ранее серия видимости МКС в Перми отмечалась в ноябре и декабре прошлого года. Пермяки могли наблюдать за перемещением станции с 22 по 30 ноября в вечернее время, а также по утрам с 16 по 25 декабря.





Для невооружённого глаза МКС выглядит как яркая точка, которая быстро движется в течение примерно пяти минут.

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