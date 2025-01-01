Пермяки вновь смогут наблюдать в небе МКС
Серия видимости будет доступна до 25 февраля
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Как сообщили в Пермском планетарии, с 16 до 25 февраля у пермяков будет возможность невооружённым глазом увидеть Международную космическую станцию (МКС). Она будет пролетать будет пролетать в небе над Пермью по утрам в течение 10 дней. Чтобы её увидеть, нужно смотреть в направлении юго-запада.
МКС будет доступна для наблюдения в следующие даты:
— 16 февраля в 07:16;
— 17 февраля в 08:02;
— 18 февраля в 07:13;
— 19 февраля в 07:58;
— 20 февраля в 07:10;
— 21 февраля в 07:55;
— 22 февраля в 07:07;
— 23 февраля в 07:52;
— 24 февраля в 07:04;
— 25 февраля в 07:48.
В Пермском планетарии пояснили, что указано точное время видимости в Перми в том случае, если орбита МКС существенно не изменится.
Напомним, ранее серия видимости МКС в Перми отмечалась в ноябре и декабре прошлого года. Пермяки могли наблюдать за перемещением станции с 22 по 30 ноября в вечернее время, а также по утрам с 16 по 25 декабря.
Для невооружённого глаза МКС выглядит как яркая точка, которая быстро движется в течение примерно пяти минут.
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