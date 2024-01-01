Алёна Бронникова Пермяки с 16 декабря снова смогут наблюдать в небе МКС Серия видимости продлится до 25 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

С 16 декабря в Перми снова стартует серия видимости Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Пермский планетарий.

Восход будет начинаться на юго-западе. 16 декабря МКС можно будет увидеть в 08:52, 17 декабря — в 08:04, 18 декабря — в 08:50, на следующий день — в 08:02. В течение последующих дней до 25 декабря жители Перми смогут наблюдать станцию примерно в то же время. Отмечается, что время видимости в краевой столице указано примерно, при условии, если орбита МКС существенно не изменится.

Напомним, серия видимости МКС в Перми до этого отмечалась в ноябре. Пермяки могли наблюдать за перемещением станции с 22 по 30 ноября в вечернее время. Для невооружённого глаза она выглядит как яркая точка, которая быстро движется по небу с юго-запада на юго-восток в течение примерно пяти минут.

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