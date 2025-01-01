Алёна Бронникова Пермский орган закроют на ремонт на 30 дней Работы оценили в 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

ГКБУК «Пермская краевая филармония» объявило электронный аукцион на проведение ремонта и обслуживания духового органа немецкой фирмы Glatter-Götz. Инструмент был установлен в Органном концертном зале Перми (ул. Ленина, 51) в 2003 году.

Согласно информации, опубликованной в техзадании, подрядчик должен выполнить работы в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Орган имеет 40 регистров, три мануала, педаль, механическую клавишную и электрическую регистровую трактуру. Общее количество труб — 2382.

В перечень услуг по контракту вошли генеральная чистка всех внутренних труб с демонтажем труб и продувкой компрессором, устранение деформации труб, регулировка механической трактуры, копул, проверка интонировки всех труб и устранение неровностей интонировки, а также генеральная настройка органа. К работам необходимо дополнительно привлечь вспомогательный персонал в количестве не менее двух человек.

По данным «Сбербанк-АСТ», победителя аукциона определят 17 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на реставрацию органа из регионального бюджета согласовано выделение 3,5 млн руб. Предполагается, что в качестве супервайзера работ будет привлечён специалист из Германии.

Недавно Пермская филармония отпраздновала 20-летие инструмента, на протяжении всех этих лет орган ни разу не ремонтировался по-настоящему.

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