Алёна Бронникова На эспланаде в Перми появились 20 раскрашенных медведей Арт-объекты останутся до конца фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Город встреч | Летний фестиваль Пермь"

На пермской эспланаде перед зданием краевого заксобрания установили 20 арт-объектов в виде медведей с уникальными авторскими изображениями от 20 команд художников. Проект Музея современного искусства ПЕРММ — «Красим» вошёл в программу летнего фестиваля «Город встреч».

Росписью фигур медведей занимались как состоявшиеся мастера, так и молодые авторы. По словам авторов проекта, они рассказали истории, наполненные культурной и промышленной идентичностью региона. Познакомиться поближе с арт-объектами можно будет 8 июля.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что по замыслу авторов проекта «Красим», медведь — символ Перми — должен нести на себе визуальное воплощение пермской идентичности. Кураторы определили круг тем, от которых должны отталкиваться художники: авиация, космос, сварка, телекоммуникации, IT, химия, фармацевтика, медицина и коми-пермяцкий орнамент. Музей ПЕРММ провёл закрытый конкурс, в котором участвовало 64 авторских проекта росписи, 20 из них воплощены.

Посетители эспланады смогут выбрать любимого медведя, организаторы планируют провести зрительское голосование. Фигуры останутся здесь до окончания фестиваля «Город встреч», после чего перейдут на баланс музея и будут выставлены на цокольном этаже.

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