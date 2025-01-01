Резко выросла стоимость авиабилетов из Перми в Москву и Санкт-Петербург Цены на обратные рейсы тоже поднялись в десять раз Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми подскочили цены на авиабилеты в Санкт-Петербург и Москву. Согласно данным сервиса aviasales.ru, цена перелёта без багажа 7 и 8 июля уже превышает 40 тыс. руб.

Так, в Санкт-Петербург самый дешёвый билет на прямой самолёт авиакомпании «Аэрофлот» 7 июля стоит 47 470 руб., а 8 июля на самолёт авиакомпании «Победа» — 42 258 руб., при этом отмечается, что на данный рейс билетов по этой цене осталось всего семь.

На вечерний самолёт 7 июля из Петербурга в Пермь билеты продаются уже по 58 тыс. руб.

В Москву сегодня из Большого Савино можно улететь за 42 353 руб., цена билетов на завтрашний день до столицы остаётся пока на обычном уровне, то есть в десять раз меньше.

Билетов на прямые рейсы из Москвы в Пермь на 7 июля в продаже нет, можно улететь через Санкт-Петербург минимум за 53 тыс. руб.

Основные причины резкого повышения цен на перелёты — значительно выросший спрос на фоне отмены рейсов между Пермью, Санкт-Петербургом и Москвой.

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