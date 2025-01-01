Реализация на торгах земельных участков принесла в бюджет Перми 109,3 млн рублей
Основную часть реализованных лотов составили земли под ИЖС
За первое полугодие 2025 года власти Перми провели 18 аукционов, предметом которых являлось право заключения соглашений о приобретении или аренде земельных участком. На торги было выставлено 56 объектов недвижимости (для сравнения: 53 лота за АППГ). В результате аукционов было продано или сдано в аренду 33 участка земли, общая площадь которых составляет 74 тыс. кв. м. Доля реализованных участков достигла 59%. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений городской администрации.
Основную часть реализованных земельных участков составили земли, предназначенные для постройки индивидуальных жилых домов. За первую половину 2025 года было передано в аренду или продано 28 таких участков, суммарная площадь которых равна 23,7 тыс. кв. м. Доходы от этих сделок составили 65,5 млн руб., поступивших в городской бюджет Перми. Кроме того, на аукционах были реализованы земельные участки под размещение складских помещений и объектов строительной индустрии.
В общей сложности, по результатам первого полугодия, реализация земельных участков на аукционах принесла в городскую казну 109,3 млн руб. Значительная часть лотов была продана по цене, превышающей стартовую. В частности, начальная стоимость отдельных участков под индивидуальное жилищное строительство в ходе торгов увеличивалась в 2-5 раз. Максимальный скачок цены был зарегистрирован в первом квартале 2025 года, когда финальная стоимость участка по итогам аукциона превысила первоначальную в 5 раз.
В департаменте земельных отношений подчеркнули, что аукционы в настоящее время являются наиболее надёжным и прозрачным способом получения земельных участков в аренду или собственность. Организация торгов в электронном формате обеспечивает максимальное удобство, доступность и понятность процесса для всех участников, особенно для физических лиц, чья доля в аукционах демонстрирует стабильный рост.
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