Реализация на торгах земельных участков принесла в бюджет Перми 109,3 млн рублей Основную часть реализованных лотов составили земли под ИЖС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2025 года власти Перми провели 18 аукционов, предметом которых являлось право заключения соглашений о приобретении или аренде земельных участком. На торги было выставлено 56 объектов недвижимости (для сравнения: 53 лота за АППГ). В результате аукционов было продано или сдано в аренду 33 участка земли, общая площадь которых составляет 74 тыс. кв. м. Доля реализованных участков достигла 59%. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений городской администрации.

Основную часть реализованных земельных участков составили земли, предназначенные для постройки индивидуальных жилых домов. За первую половину 2025 года было передано в аренду или продано 28 таких участков, суммарная площадь которых равна 23,7 тыс. кв. м. Доходы от этих сделок составили 65,5 млн руб., поступивших в городской бюджет Перми. Кроме того, на аукционах были реализованы земельные участки под размещение складских помещений и объектов строительной индустрии.

В общей сложности, по результатам первого полугодия, реализация земельных участков на аукционах принесла в городскую казну 109,3 млн руб. Значительная часть лотов была продана по цене, превышающей стартовую. В частности, начальная стоимость отдельных участков под индивидуальное жилищное строительство в ходе торгов увеличивалась в 2-5 раз. Максимальный скачок цены был зарегистрирован в первом квартале 2025 года, когда финальная стоимость участка по итогам аукциона превысила первоначальную в 5 раз.

В департаменте земельных отношений подчеркнули, что аукционы в настоящее время являются наиболее надёжным и прозрачным способом получения земельных участков в аренду или собственность. Организация торгов в электронном формате обеспечивает максимальное удобство, доступность и понятность процесса для всех участников, особенно для физических лиц, чья доля в аукционах демонстрирует стабильный рост.





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