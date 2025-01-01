Алёна Бронникова Экспертиза одобрила создание крупноформатных граффити на четырёх зданиях Перми Работы будут выполнены в рамках фестиваля «Монумент Арт» Поделиться Твитнуть

Фото: проект / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на создание крупноформатных граффити в рамках фестиваля «Монумент-Арт» на четырёх зданиях Перми в центре города.

Объекты расположены на территории достопримечательного места «Комсомольский проспект», один также входит в границы объекта археологического наследия «Чёрный рынок, поселение». В связи с этим была проведена оценка влияния проектируемых работ на объекты культурного наследия.

В рамках фестиваля «Монумент Арт» запланировано создание произведений искусства на стенах трансформаторных подстанций «МРСК Урала» по ул. Екатерининской, 96 и ул. Советской, 63а, ЦТП «Т-Плюс» по ул. Ленина, 58б и недостроенного здания учебного театра по Комсомольскому проспекту, 34б.

Южную стену сооружения на ул. Екатерининской украсит художник Владимир Нутк, это будет граффити по мотивам пермского звериного стиля. В общем сюжете собраны несколько бронзовых артефактов и собственные персонажи. Северную стену ЦТП на ул. Ленина — художник Владимир Абих из Екатеринбурга. Его граффити будет создано по мотивам резного пермского наличника, который является ссылкой на локацию — город Пермь. В рамке будет послание-текст: «Все решения в жизни вели к тому, что сейчас ты читаешь этот текст на стене».

Фото: проект / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Граффити на ул. Советской, на северной стене сооружения, выполнит пермская художница Ксения Ри. Она изобразит синюю лошадь, девушку и парня в шлеме на фоне розового неба и жёлтого солнца. На Комсомольском проспекте появится граффити от группы «Райтеры», содержание пока уточняется.

Фото: проект / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Создаваемые изображения не могут повлиять на параметры, на которые распространяются требования в пределах объектов культурного наследия, изображения не относятся ни к капремонту фасадов, ни к вывескам и рекламным конструкциям. Строения, где появятся граффити, не относятся к предмету охраны. Поэтому создаваемые произведения не окажут негативное влияние на достопримечательное место, и работы возможны без дополнительных мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В июне в Перми стартовал фестиваль современной городской культуры «Монумент Арт», по результатам которого на фасадах девяти зданий в течение лета будут созданы муралы. В нём принимают участие девять художников-муралистов и более 20 граффити-райтеров из России и зарубежья.

Сезон уличного искусства начался с обновления мурала с изображением прима-балерины Пермского театра оперы и балета Елены Кулагиной на фасаде жилого дома на пересечении улиц Горького и Пермской. В начале июля художник Александр Дёмкин закончил роспись фасада под названием «Селена» по ул. Островского, 49. В выходные началась работа Андрея Катаева над вторым муралом по ул. Малкова, 30а — уже можно различить фигуры мужчины и медведя.

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