Елена Бардукова В Перми перенесены даты проведения фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ дети» Причиной переноса стала погода Поделиться Твитнуть

В Перми из-за неблагоприятных погодных условий перенесён фестиваль-раскраска «МОНУМЕНТ АРТ дети», который должен был начаться в пятницу, 20 июня, и продлиться до конца выходных.

Как сообщили организаторы, о датах проведения будет объявлено позже. «Ждём солнечную погоду», — уточнили они.

Во время детского фестиваля запланировано раскрашивание совместно с художниками-кураторами бетонного забора по адресу ул. Степана Разина, 28 на тему пермского фольклора. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что эскиз разработал пермский дизайнер Виталий Бандык.

Отметим, что в июне в Перми стартовал фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ», по результатам которого на фасадах девяти зданий в столице региона будут созданы муралы. В фестивале принимают участие девять художников-муралистов и более 20 граффити-райтеров из России и зарубежья. Сезон уличного искусства начался над обновлением мурала с изображением прима-балерины Пермского театра оперы и балета Елены Кулагиной на фасаде жилого дома на пересечении улиц Горького и Пермской.

Также в рамках фестиваля запланированы граффити-фест и общение с приглашёнными художниками.

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