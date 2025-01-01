Ремонт фасада Пермского районного суда оценили в 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Судебного департамента в Пермском крае объявило о поиске компании для капитального обновления фасада здания Пермского районного суда, расположенного по ул. 2-й Красавинской, 86а. Начальная (максимальная) стоимость контракта оценивается в 11,9 млн руб. Информация появилась на сайте Госзакупок.

Важным этапом работ станет разработка цветового паспорта фасада и его согласование с местными органами власти. Согласно документации конкурса, уточняет «Рифей», победивший подрядчик обязан завершить все необходимые работы к 1 декабря 2025 года. Также им будет предоставлена гарантия на 60 месяцев.

Здание, в котором располагается Пермский районный суд, было возведено в 1973 году и занимает 1,2 тыс. кв. м.

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