За вырубку леса с жителя Прикамья взыскали 800 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба судебных приставов добилась выплаты более 800 тыс. руб. в качестве компенсации ущерба, нанесённого незаконной вырубкой леса жителем Пермского края в Карагайском округе. Мужчина, не имея законных оснований и необходимой документации, спилил 166 деревьев различных пород.

Действия злоумышленника были квалифицированы по ч. 3 ст. 260 УК РФ как незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере. Судебный орган вынес приговор, согласно которому виновный получил 3 года условно, а также обязанность возместить нанесённый материальный вред.

Исполнительный лист о взыскании с осужденного суммы, превышающей 800 тыс. руб., был передан в отделение судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, вся сумма задолженности была успешно взыскана и переведена в бюджет Карагайского муниципального округа Пермского края.

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